СЕГОДНЯ 11:26 2019-04-22T11:27:52+03:00

Мужчина под наркотиками сел за руль и слетел в кювет, не справившись с управлением

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В Орле суд изменил наказание водителю, по чьей вине в ДТП погиб человек. Несчастный случай произошел в октябре 2018 года. Мужчина под наркотиками сел за руль иномарки «Митсубиси» в деревне Паньково Новодеревеньковского района. В машине вместе с водителем находились два пассажира. Нарушив правила ПДД, он не справился с управлением и слетел в кювет. Автомобиль опрокинулся. Вместе с этим один из пассажиров получил тяжкие травмы, от которых скончался на следующей день в больнице.

В марте Новодеревеньковский суд признал мужчину виновным и приговорил его к 3-м годам лишения свободы условно. Дело рассмотрели в апелляции повторно 16 апреля. Проверив все материалы суд пришел к выводу, что условное наказание несправедливо.

- После совершения ДТП орловец скорую помощь для пострадавших не вызвал, не оказал помощи потерпевшим, в ГИБДД не сообщил и ушел с места аварии. Виновника удалось установить на основании показаний очевидцев. Ранее мужчина уже совершал ДТП. Уголовное дело в отношении него было прекращено по не реабилитирующим обстоятельствам, - сообщили «КП» в пресс-службе орловского облсуда.

Таким образом суд наказал мужчину 3-мя годами лишения свободы в колонии-поселении с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года.

ИСТОЧНИК KP.RU