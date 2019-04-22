СЕГОДНЯ 10:53 2019-04-22T10:54:05+03:00

В воскресенье в Орле выбрали самую умелую автоледи Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

На соревнованиях девушкам предстояло выполнить 10 упражнений на скорость

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В Орле выбрали самую умелую женщину-водителя. Ежегодный открытый автомобильный конкурс «Автоледи Орёл-2019» состоялся в минувшее воскресенье, 21 апреля. 14 девушек боролись за звание лучшей автомобилистки.

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сами соревнования прошли по улице Салтыкова-Щедрина от пересечения с улицей Пионерской до пересечения с улицей Полесской. Орловчанкам предстояло выполнить десять упражнений на скорость. Победительница и призеры конкурса получили грамоты и ценные призы.

- По итогам конкурса места распределились следующим образом. Первое место взяла Надежда Минакова, серебро за Кристиной Сафоновой, бронза досталась Марине Аткочунайте, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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ИСТОЧНИК KP.RU