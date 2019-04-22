В воскресенье в Орле выбрали самую умелую автоледи
В Орле выбрали самую умелую женщину-водителя. Ежегодный открытый автомобильный конкурс «Автоледи Орёл-2019» состоялся в минувшее воскресенье, 21 апреля. 14 девушек боролись за звание лучшей автомобилистки.
.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Сами соревнования прошли по улице Салтыкова-Щедрина от пересечения с улицей Пионерской до пересечения с улицей Полесской. Орловчанкам предстояло выполнить десять упражнений на скорость. Победительница и призеры конкурса получили грамоты и ценные призы.
- По итогам конкурса места распределились следующим образом. Первое место взяла Надежда Минакова, серебро за Кристиной Сафоновой, бронза досталась Марине Аткочунайте, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.
.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
ИСТОЧНИК KP.RU