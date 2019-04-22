Под Орлом иномарка съехала с трассы в кювет

СЕГОДНЯ 10:14 2019-04-22T10:15:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу утром, 20 апреля, на автодороге «Новосиль-Корсаково-Орлик» Корсаковского района произошло ДТП. С трассы в кювет съехала иномарка.

- Автоледи на «Хендэ-Акцент» двигалась со стороны села Бредихино в направлении села Корсаково и в районе 47 километра автодороги на нерегулируемом Т-образном перекрестке неравнозначных дорог допустила съезд с автодороги, - пояснили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

На попутной машине водителя и пассажира иномарки доставили в Мценскую центральную районную больницу. После оказания помощи обоим было назначено амбулаторное лечение.

Всего, по данным региональной Госавтоинспекции, за прошедшие выходные было зарегистрировано 20 ДТП, в результате которых два человека получили травмы. Погибших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU