2019-04-22T10:15:15+03:00
Происшествия

Под Орлом иномарка съехала с трассы в кювет

Водитель и пассажир автомобиля получили травмы
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
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В субботу утром, 20 апреля, на автодороге «Новосиль-Корсаково-Орлик» Корсаковского района произошло ДТП. С трассы в кювет съехала иномарка.

- Автоледи на «Хендэ-Акцент» двигалась со стороны села Бредихино в направлении села Корсаково и в районе 47 километра автодороги на нерегулируемом Т-образном перекрестке неравнозначных дорог допустила съезд с автодороги, - пояснили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

На попутной машине водителя и пассажира иномарки доставили в Мценскую центральную районную больницу. После оказания помощи обоим было назначено амбулаторное лечение.

Всего, по данным региональной Госавтоинспекции, за прошедшие выходные было зарегистрировано 20 ДТП, в результате которых два человека получили травмы. Погибших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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