2019-04-22T10:03:50+03:00
Звезды

В Орле пройдет кастинг в Академию кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова

Абитуриентов-актеров ждут в драматическом театре Тургенева
Наталья Меркулова
Поделиться:
Не упустите свой шанс!Не упустите свой шанс!Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

20 мая в Орле состоится выездная приемная комиссия Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова. Ее цель - отобрать абитуриентов на льготное обучение по направлению «Актерское мастерство».

В кастинге могут принять участие как действующие актеры до 35 лет, так и студенты выпускных курсов творческих вузов.

Оценивать способности потенциальных студентов будут народный артист России Виктор Вержбицкий, актер, режиссер театра и кино Александр Галибин и проректор Академии Алексей Литвинов.

Также в рамках работы выездной Приемной комиссии, 21 мая пройдет бесплатный мастер-класс Александра Галибина.

Для прохождения кастинга и участия в мастер-классе необходимо подать заявку и зарегистрироваться.

Дополнительная информация есть здесь.

КОГДА, ГДЕ?

Кастинг: 20 мая с 13:30 до 18:45,

Мастер-класс: 21 мая с 13:30 до 16:00

Малая сцена Драмтеатра (площадь Ленина,2)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Международный фестиваль православной культуры и народного искусства пройдет на Орловщине
Орловскому Облсовету исполнилось 25 лет
В Орле дольщики устроили пикет у стен обладминистрации
«Дорога Победы»: орловцев приглашают в 45-километровый велопробег
Скверы и парки в Орле обработают от клещей
Митрополит Тихон встретился с главным полицейским Орловщины
Из Орла в Мценск пойдут дополнительные электрички
Парад мотоциклистов пройдет в Орле в честь открытия сезона
Юные орловцы смастерят поделки для конкурса «Полицейский Дядя Степа»
Несколько дачных домиков обчистил 47-летний орловец
С начала 2019 года на Орловщине произошло 5 ДТП с участием мототранспорта
Из-за поджога сухой травы под Орлом сгорел жилой дом
В Орле отдадут дань памяти жертв Чернобыльской катастрофы
В Орле откроется новая выставка «Про разное»
Где орловцам получить Георгиевские ленточки