В Орле пройдет кастинг в Академию кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова

СЕГОДНЯ 10:03 2019-04-22T10:03:50+03:00

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20 мая в Орле состоится выездная приемная комиссия Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова. Ее цель - отобрать абитуриентов на льготное обучение по направлению «Актерское мастерство».

В кастинге могут принять участие как действующие актеры до 35 лет, так и студенты выпускных курсов творческих вузов.

Оценивать способности потенциальных студентов будут народный артист России Виктор Вержбицкий, актер, режиссер театра и кино Александр Галибин и проректор Академии Алексей Литвинов.

Также в рамках работы выездной Приемной комиссии, 21 мая пройдет бесплатный мастер-класс Александра Галибина.

Для прохождения кастинга и участия в мастер-классе необходимо подать заявку и зарегистрироваться.

Дополнительная информация есть здесь.

КОГДА, ГДЕ?

Кастинг: 20 мая с 13:30 до 18:45,

Мастер-класс: 21 мая с 13:30 до 16:00

Малая сцена Драмтеатра (площадь Ленина,2)

ИСТОЧНИК KP.RU