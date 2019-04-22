В Орле пройдет кастинг в Академию кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова
20 мая в Орле состоится выездная приемная комиссия Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова. Ее цель - отобрать абитуриентов на льготное обучение по направлению «Актерское мастерство».
В кастинге могут принять участие как действующие актеры до 35 лет, так и студенты выпускных курсов творческих вузов.
Оценивать способности потенциальных студентов будут народный артист России Виктор Вержбицкий, актер, режиссер театра и кино Александр Галибин и проректор Академии Алексей Литвинов.
Также в рамках работы выездной Приемной комиссии, 21 мая пройдет бесплатный мастер-класс Александра Галибина.
Для прохождения кастинга и участия в мастер-классе необходимо подать заявку и зарегистрироваться.
Дополнительная информация есть здесь.
КОГДА, ГДЕ?
Кастинг: 20 мая с 13:30 до 18:45,
Мастер-класс: 21 мая с 13:30 до 16:00
Малая сцена Драмтеатра (площадь Ленина,2)
ИСТОЧНИК KP.RU