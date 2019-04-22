2019-04-22T09:59:20+03:00
Общество

На Орловщине спасатели тренировались тушить природный пожар

По замыслу, возгорание произошло в лесу и могло угрожать жизни и здоровью жителей близлежащих селений
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: ГУ МЧС России по Орловской областиФото: ГУ МЧС России по Орловской области
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На Орловщине спасатели тренировались тушить природный пожар. Вместе с пожарными в месте условного возгорания план действий отрабатывали медики и лесники.

По легенде учений, в Глазуновском районе в связи с установившейся теплой и сухой погодой и в результате неосторожного обращения с огнем отдыхающих в лесу возник пожар. Возгорание могло угрожать жизни и здоровью жителей близлежащих селений.

Первыми на место прибыли лесничие. На оперативном автомобиле они патрулировали территорию, чтобы обнаружить и потушить отдельные очаги пожаров. Их силами удалось предотвратить распространение огня по кромке пожара, с помощью лопат лесники засыпали ее грунтом, затем проложили минерализованные полосы.

Разведку в зоне возгорания произвели с помощью беспилотника. Оказалось, что огонь распространился на площади 25 гектаров. Ликвидировали огонь с помощью лафетных стволов. Также свои действия показала врачебно-сестринская бригада. Бригада Центра гигиены и эпидемиологии следила за уровнем загрязнения атмосферного воздуха.

- На месте условного природного пожара был развернут подвижный пункт управления. Для пострадавшего населения работал городок жизнеобеспечения, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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