2019-04-22T09:55:48+03:00
Звезды

Фронтовую повесть «Трепетные птицы» увидят орловцы на этой неделе

С постановкой выступят артисты театральной студии «Ювента»
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фронтовую повесть «Трепетные птицы» увидят орловцы на этой неделе. С постановкой выступят артисты театральной студии «Ювента» от Орловского государственного университета имени Тургенева.

- Пьеса поставлена по роману Эриха Марии Ремарка «На Западном фронте без перемен», - поделились с «КП» актеры студии.

Показ состоится 25 апреля в Фундаментальной библиотеке по адресу: Каменская площадь, 1.

Вход свободный.

Начало в 17 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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