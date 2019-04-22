Фронтовую повесть «Трепетные птицы» увидят орловцы на этой неделе
С постановкой выступят артисты театральной студии «Ювента»
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Фронтовую повесть «Трепетные птицы» увидят орловцы на этой неделе. С постановкой выступят артисты театральной студии «Ювента» от Орловского государственного университета имени Тургенева.
- Пьеса поставлена по роману Эриха Марии Ремарка «На Западном фронте без перемен», - поделились с «КП» актеры студии.
Показ состоится 25 апреля в Фундаментальной библиотеке по адресу: Каменская площадь, 1.
Вход свободный.
Начало в 17 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU