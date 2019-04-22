2019-04-22T09:53:28+03:00
Происшествия

Орловец добился погашения задолженности по зарплате через суд

Мужчине выплатили 63 тысячи рублей долга
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловец добился погашения задолженности по зарплате через судОрловец добился погашения задолженности по зарплате через судФото: Архив "КП"
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В Троснянском районе Орловской области некоторое время работник учреждения культуры не получал своей зарплаты. За срок накопилась задолженность в размере 63 тысяч рублей. Проверкой исполнения трудового законодательства занялась прокуратура.

- За нарушение права на своевременную оплату труда в отношении главы Малахово-Слободского сельского поселения было возбуждено дело об административном правонарушении по статье 5.27 КоАП РФ. Государственная инспекция труда в Орловской области назначила виновному лицу наказание в виде предупреждения, - сообщили «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Как пояснили в ведомстве, суд удовлетворил иск о взыскании задолженности по зарплате и компенсации за несвоевременную выплату. В результате принятых мер задолженность погашена в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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