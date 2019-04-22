Пожилая женщина погибла в пожаре в орловской глубинке

СЕГОДНЯ 09:51 2019-04-22T09:56:23+03:00

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В Верховском районе Орловской области нынешняя ночь обернулась ЧП с трагическими последствиями. В пожаре в собственном доме погибла пожилая женщина.

Все случилось в деревне Юрты-Нижнежерновские. Ночью с 21 на 22 апреля спасателям поступил сигнал о том, что полыхает жилой дом. Пожарные прибыли на место. Огонь охватил и жилое строение, и хозяйственную постройку.

- В результате пожара дом выгорел на площади 60 квадратных метров, выгорела хозпостройка. Спасателями было обнаружено тело 61-летней женщины, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

По предположительной версии, огонь вспыхнул из-за замыкания в электропроводке.

ИСТОЧНИК KP.RU