Пожилая женщина погибла в пожаре в орловской глубинке
В Верховском районе Орловской области нынешняя ночь обернулась ЧП с трагическими последствиями. В пожаре в собственном доме погибла пожилая женщина.
Все случилось в деревне Юрты-Нижнежерновские. Ночью с 21 на 22 апреля спасателям поступил сигнал о том, что полыхает жилой дом. Пожарные прибыли на место. Огонь охватил и жилое строение, и хозяйственную постройку.
- В результате пожара дом выгорел на площади 60 квадратных метров, выгорела хозпостройка. Спасателями было обнаружено тело 61-летней женщины, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
По предположительной версии, огонь вспыхнул из-за замыкания в электропроводке.
ИСТОЧНИК KP.RU