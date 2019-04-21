Теплой и солнечной будет последняя неделя апреля в Орле
Последняя неделя апреля в Орле будет теплой и солнечной. По прогнозам синоптиков, столбики термометров доберутся и даже перевалят за отметку в +20 градусов.
Как сообщает Росгидрометцентр, в понедельник 22 апреля в ночное время +4, днем +15. Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 1 м/с.
Во вторник 23 апреля теплее: от +5 в темное время суток, до +16 днем. Снова переменная облачность, северный ветер со скоростью 2 м/с.
В среду, 24 числа, ночью +9, днем разогреется до +19. Небо то ясное, то затянутое облаками, ветер северо-западный 2 м/с.
25 апреля в четверг от +8 до +21 обещают метеорологи. Преимущественно ясно, безветренно.
В пятницу, 26 числа, ночью +10, днем +21. Переменная облачность, осадков не предвидится, ветер северный 1 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU