Теплой и солнечной будет последняя неделя апреля в Орле

СЕГОДНЯ 11:09 2019-04-21T11:09:38+03:00

Столбики термометров доберутся до отметки в +20 градусов

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Последняя неделя апреля в Орле будет теплой и солнечной. По прогнозам синоптиков, столбики термометров доберутся и даже перевалят за отметку в +20 градусов.

Как сообщает Росгидрометцентр, в понедельник 22 апреля в ночное время +4, днем +15. Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 1 м/с.

Во вторник 23 апреля теплее: от +5 в темное время суток, до +16 днем. Снова переменная облачность, северный ветер со скоростью 2 м/с.

В среду, 24 числа, ночью +9, днем разогреется до +19. Небо то ясное, то затянутое облаками, ветер северо-западный 2 м/с.

25 апреля в четверг от +8 до +21 обещают метеорологи. Преимущественно ясно, безветренно.

В пятницу, 26 числа, ночью +10, днем +21. Переменная облачность, осадков не предвидится, ветер северный 1 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU