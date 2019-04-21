Сезон фонтанов начался в Орле

СЕГОДНЯ 10:51 2019-04-21T11:04:22+03:00

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В Орле начался сезон фонтанов. Накануне, 20 апреля, в Городском парке культуры и отдыха открыли новый светомузыкальный фонтан.

Этот объект в горпарке закончили обустраивать еще в прошлом году, осенью. Однако наступило холодное время года и после пробного запуска фонтан ушел на зимовку.

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Работу над благоустройством городского парка мы начали в прошлом году, продолжим и в этом. Мы видим, что жители с радостью открывают для себя уже привычные места, видят новые фонтаны, приглашают сюда друзей, приходят с детьми отдохнуть, почитать книги. В прошлом году мы направили из разных источников более 500 миллионов рублей на благоустройство города Орла и области. В этом году мы направляем большую сумму - 738 миллионов рублей, - рассказал глава региона Андрей Клычков.

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Вчера же заработал и новый фонтан на площади Юности в Железнодорожном районе. А в ближайшие дни включат объекты в Детском парке и на бульваре Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU