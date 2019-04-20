СЕГОДНЯ 16:31 2019-04-20T16:31:29+03:00

Посетить ее можно в краеведческом музее

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Выставка живых тропических бабочек открылась в Орле сегодня, 20 апреля. Посетить ее каждый желающий сможет в краеведческом музее.

- Гости выставки познакомятся с жизнью тропических бабочек, хищных растений, пауков, муравьев, узнают, как они живут и чем питаются, понаблюдают за процессом рождения бабочек, - поделились с «КП» организаторы.

Цена на взрослый билет составит 200 рублей, для детей до 14 лет – 150 рублей.

Адрес: улица Гостиная, 2.

ИСТОЧНИК KP.RU