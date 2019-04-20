Выставка живых тропических бабочек открылась в Орле
Посетить ее можно в краеведческом музее
Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Выставка живых тропических бабочек открылась в Орле сегодня, 20 апреля. Посетить ее каждый желающий сможет в краеведческом музее.
- Гости выставки познакомятся с жизнью тропических бабочек, хищных растений, пауков, муравьев, узнают, как они живут и чем питаются, понаблюдают за процессом рождения бабочек, - поделились с «КП» организаторы.
Цена на взрослый билет составит 200 рублей, для детей до 14 лет – 150 рублей.
Адрес: улица Гостиная, 2.
ИСТОЧНИК KP.RU