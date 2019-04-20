2019-04-20T16:22:54+03:00
Общество

В мае на Орловщине завершится капремонт в Кромской больнице

В ближайшее время рабочие займутся благоустройством прилегающей территории
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта облправительстваФото с сайта облправительства
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В мае на Орловщине завершится капремонт инфекционного отделения Кромской больницы. В новом корпусе есть 11 выходов для удобства посетителей. Отделение на прием 18 пациентов оснастили всем необходимым для комфортного проживания и лечения больных. В каждой палате появилась кнопка вызова медперсонала.

- Из областного бюджета планируется выделение финансовых средств на приобретение новой мебели и медицинского оборудования на оснащение палаты интенсивной терапии инфекционного отделения, - сообщили «КП» в пресс-службе регионального правительства.

Уже сейчас все работы по ремонту отделения выполнены: отремонтированы фасад, цоколь и помещения внутри, заменены окна и двери, замены инженерно-технические системы и оборудование, приведена в порядок крыша. В ближайшее время рабочие займутся благоустройством прилегающей территории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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