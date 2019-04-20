СЕГОДНЯ 16:20 2019-04-20T16:20:08+03:00

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В рамках «Литературной гостиной» орловцы обсудят роман Евгения Водолазкина «Брисбен». Увлекательная дискуссия состоится в бунинской библиотеке 24 апреля.

Главный герой книги - музыкант-виртуоз. На пике успеха он теряет возможность выступать из-за болезни и пытается найти другой смысл жизни, вспоминая о киевском детстве, юности в Ленинграде, настоящем в Германии и снова в Киеве уже в двухтысячные. Только среди этих жизненных путешествий нет города Брисбена. Герой ответит на вопросы, есть ли такой город на самом деле или это просто мираж, мечтания и утопический идеал.

- Что делает книги Евгения Водолазкина такими успешными? Чем запоминаются его тексты? Что отличает роман «Брисбен» от предыдущих книг? Все эти вопросы мы обсудим на нашей встрече, - сообщили «КП» работники библиотеки.

«Литературная гостиная» распахнет свои двери в 16 часов.

Приглашаются все желающие.

ИСТОЧНИК KP.RU