Татьяна Крымова рассказала орловским школьникам о важности подготовки к экзаменам
Татьяна Крымова рассказала орловским школьникам о важности подготовки к экзаменам. Встреча с ИО руководителя регионального Департамента образования состоялась 18 апреля в лицее № 1 имени Ломоносова.
Татьяна Крымова рассказала ребятам о выборе будущей профессии, дала советы, как избежать волнения и страха, как правильно готовиться к экзаменам, соблюдать режим сна и отдыха. Своими секретами и напутствиями с учениками поделились и выпускники прошлых лет, сдавшие экзамен на сто баллов.
- В завершение встречи школьники высказали свои мнения и задали интересующие их вопросы, - сообщили «КП» в пресс-службе облправительства.
ИСТОЧНИК KP.RU