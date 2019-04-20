СЕГОДНЯ 15:26 2019-04-20T15:26:20+03:00

ИО руководителя регионального Департамента образования дала советы, как избежать волнения и страха, как правильно соблюдать режим сна и отдыха

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Татьяна Крымова рассказала орловским школьникам о важности подготовки к экзаменам. Встреча с ИО руководителя регионального Департамента образования состоялась 18 апреля в лицее № 1 имени Ломоносова.

Татьяна Крымова рассказала ребятам о выборе будущей профессии, дала советы, как избежать волнения и страха, как правильно готовиться к экзаменам, соблюдать режим сна и отдыха. Своими секретами и напутствиями с учениками поделились и выпускники прошлых лет, сдавшие экзамен на сто баллов.

- В завершение встречи школьники высказали свои мнения и задали интересующие их вопросы, - сообщили «КП» в пресс-службе облправительства.

ИСТОЧНИК KP.RU