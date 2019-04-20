Орловский СК проверит информацию о закрытии сельских школ

СЕГОДНЯ 14:54 2019-04-20T14:54:32+03:00

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Орловский следственный комитет проверит информацию о закрытии сельских школ. Доследственную проверку следственные органы инициировали после выхода в эфире одного из федеральных каналов сюжета о жалобах жителей Покровского района на оптимизацию образовательных учреждений.

В сюжете родители школьников также высказали недовольство по поводу аварийного состояния поселковых дорог. Предполагается, что по ним дети будут ежедневно перевозиться в другие образовательные учреждения. А это может угрожать их жизни и здоровью.

- В рамках проверки следователи дадут правовую оценку законности действиям лиц, в компетенцию которых входят вопросы, свеянные с организацией этого процесса. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU