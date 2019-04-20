2019-04-20T14:34:35+03:00
Общество

Орловцев приглашают поддержать участниц конкурса «Автоледи – 2019»

Открытое соревнование среди женщин-автомобилисток пройдет уже в это воскресенье
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: Вячеслав КоваленкоФото: Вячеслав Коваленко
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Орловцев приглашают поддержать участниц конкурса «Автоледи – 2019». Открытое соревнование среди женщин-автомобилисток пройдет уже в это воскресенье, 21 апреля.

В борьбу за право называться самым искусным водителем вступят 32 участницы. Автоледи выступят на собственных автомобилях и покажут свои навыки в скоростном маневрировании. Победительница и призеры конкурса получат грамотами и ценными призами.

Открытый автомобильный конкурс «Автоледи Орёл-2019» пройдет по улице Салтыкова-Щедрина от пересечения с улицей Пионерской до пересечения с улицей Полесской. Торжественное открытие состоится в 10 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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