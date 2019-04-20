СЕГОДНЯ 14:27 2019-04-20T14:27:44+03:00

Для приема бесплатного цифрового эфирного телевидения нужно приобрести антенну дециметрового диапазона

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Цифровое вещание придет на Орловщину 3 июня. Региональные телеканалы, которые не входят в состав мультиплексов, продолжат работу в аналоговом качестве.

Для приема бесплатного цифрового эфирного телевидения нужно приобрести антенну дециметрового диапазона. Если телевизор старого образца, потребуется дополнительно установить специальную цифровую приставку.

- Антенну, приставку и соединительный антенный кабель можно приобрести в магазинах электроники и в почтовых отделениях УФПС Орловской области по цене от 990 рублей, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU