2019-04-20T14:24:16+03:00
Общество

Орловцы навели порядок в городе

На субботник вышли тысячи жителей областного центра [фото]
Ольга СУПОНЕВА
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Большой весенний субботник в ОрлеБольшой весенний субботник в ОрлеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Сегодня, 20 апреля, в Орле состоялась большая уборка. Тысячи человек вышли на улицы, чтобы общими силами навести порядок в городе.

Участие в субботнике приняли тысячи горожан Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Участие в субботнике приняли тысячи горожанФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Город приводили в порядок 1365 трудовых и 102 образовательных коллектива, а также работники муниципальных учреждений, волонтеры, студенты орловских вузов и сузов - всего более 35 тысяч человек, - поделились цифрами с «Комсомолкой» в пресс-службе администрации Орла.

Глава области и города в работе. Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

Глава области и города в работе. Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

За грабли и метлу взялись и первые лица региона. Так, участие в уборке приняли губернатор Андрей Клычков и глава горадминистрации Александр Муромский.

Порядок наводили общими усилиями Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Порядок наводили общими усилиямиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Особое внимание на субботнике уделили уборке парков, скверов, берегов рек. Горожане высадили сотни саженцев деревьев и кустарников. А на территории у храма Михаила Архангела заложили рябиновую аллею.

Субботник в Орле Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Субботник в ОрлеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- От отходов очистили 26 га городских зеленых зон: парков «Ботаника», «Дворянское гнездо», «Разградский», зеленого массива в районе ул. Приборостроительной, отдельные участки Щекотихинского и Овсянниковского лесов. Благоустроены 10 братских захоронений, - добавили в пресс-службе мэрии

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ИСТОЧНИК KP.RU

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