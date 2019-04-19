Завтра в Орле пройдет общегородской субботник

СЕГОДНЯ 19:06 2019-04-19T19:06:22+03:00

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Суббота, 20 апреля, в Орле станет днем генеральной уборки. Тысячи горожан выйдут на улицы, во дворы и парки, чтобы привести областной центра в порядок общими усилиями.

Официально субботник начнется в 9 часов утра. В каждом районе Орла определены центральные места уборки. В Советском это территории возле памятников Бунину, Лескову, берег Оки от памятника Бунину до спасательной станции, бульвар Победы, территория возле Тубдиспансера, улицы Приборостроительная, Плещеевская, Игнатова, Грановского.

В Заводском - запланирована уборка парков «Ботаника» и «Разградский», набережной реки Ока, ул. Автогрейдерная и пер. Бетонный.

В Железнодорожном в порядок приведут набережную Дубровинского (от моста Дружбы до Железнодорожного моста брянского направления, от пер. Речной до моста Дружбы), улицу Льва Толстого, Старо-Московское и Московское шоссе, улицу Паравозную.

А в Северном горожане соберутся с граблями и метлами в Щекотихинском лесу, на территории, прилегающей к памятнику Воронову, Овсянниковском лесу, переулке Артельном и территории у памятника Щекотихиным, участки за мясокомбинатом.

В городской администрации отмечают, что мусор в этом году будет собираться по-новому (сортироваться). Инструкция есть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU