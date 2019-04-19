У 44-летнего жителя орловской глубинки полицейские нашли марихуану

СЕГОДНЯ 16:36 2019-04-19T16:37:33+03:00

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В Орловской области стражи порядка изъяли у 44-летнего мужчины наркотики. Житель Корсаковского района хранил 60 граммов марихуаны.

Полицейские осматривали дом и баню мужчины в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Там они обнаружили сверток с растительным веществом. Экспертиза подтвердила – это наркотик. Сам мужчина рассказал, что нашел дикорастущую коноплю на заброшенной ферме и собрал ее, чтобы использовать в личных целях.

- В отношении гражданина по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ возбуждено уголовное дело и применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU