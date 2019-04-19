Завтра в Орле включат фонтаны

СЕГОДНЯ 13:25 2019-04-19T13:33:16+03:00

20 апреля они заработают в Горпарке и на площади Юности

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В Орле начинается сезон фонтанов. Уже завтра, 20 апреля, заработают два из них - в Городском парке культуры и отдыха, а также на площади Юности в Железнодорожном районе.

Запуск новых фонтанов состоится в 18.00 вечера. - В ближайшее время заработают фонтаны в детском парке и на бульваре Победы, - рассказали 'Комсомолке' в пресс-службе Администрации Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU