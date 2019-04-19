2019-04-19T13:33:16+03:00
Общество

Завтра в Орле включат фонтаны

20 апреля они заработают в Горпарке и на площади Юности
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
..Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

В Орле начинается сезон фонтанов. Уже завтра, 20 апреля, заработают два из них - в Городском парке культуры и отдыха, а также на площади Юности в Железнодорожном районе.

Запуск новых фонтанов состоится в 18.00 вечера. - В ближайшее время заработают фонтаны в детском парке и на бульваре Победы, - рассказали 'Комсомолке' в пресс-службе Администрации Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Городская среда в Орле»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24