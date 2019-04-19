В меру теплыми будут грядущие выходные в Орле

СЕГОДНЯ 12:23 2019-04-19T12:23:45+03:00

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Наступающие выходные, 20-21 апреля, по прогнозам синоптиков в Орле будут в меру теплыми. Ожидается небольшой дождь.

Как сообщает Росгидрометцентр, в субботу 20 числа от +2 ночью до +13 градусов в дневные часы. Облачность переменная, кратковременный дождь. Ветер западный, скорость его составит 1 м/с.

В воскресенье, 21 апреля, в темное время суток столбики термометров не опустятся ниже +3 градусов, днем же они достигнут отметки в +14. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 3 м/с.

По предварительным прогнозам, на следующей неделе в городе растеплится более чем до +20.

ИСТОЧНИК KP.RU