Долги орловцев за отопление составляют 444 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 12:15 2019-04-19T12:15:11+03:00

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В Орловской области задолженность населения и организаций за теплоэнергию составляет порядка 444 миллионов рублей. Большая часть неплательщиков – жители областного центра и города Ливны.

За первый квартал этого года с должников удалось взыскать 25 миллионов рублей. Однако общая сумма все равно остается огромной.

- Для снижения дебиторской задолженности мы ведем активную претензионно-исковую работу. На рассмотрении в судах сейчас – 642 иска к юридическим и физическим лицам на общую сумму свыше 33 миллионов рублей, - рассказала «КП» заместитель управляющего директора по реализации тепловой энергии Орловской «Квадры» Марина Гарнага.

ИСТОЧНИК KP.RU