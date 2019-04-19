Долги орловцев за отопление составляют 444 миллиона рублей
В Орловской области задолженность населения и организаций за теплоэнергию составляет порядка 444 миллионов рублей. Большая часть неплательщиков – жители областного центра и города Ливны.
За первый квартал этого года с должников удалось взыскать 25 миллионов рублей. Однако общая сумма все равно остается огромной.
- Для снижения дебиторской задолженности мы ведем активную претензионно-исковую работу. На рассмотрении в судах сейчас – 642 иска к юридическим и физическим лицам на общую сумму свыше 33 миллионов рублей, - рассказала «КП» заместитель управляющего директора по реализации тепловой энергии Орловской «Квадры» Марина Гарнага.
ИСТОЧНИК KP.RU