2019-04-19T12:04:41+03:00
Происшествия

На трассе под Орлом «Приора» столкнулась с большегрузом

Водитель и пассажир легковушки госпитализированы
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области
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В минувший четверг, 18 апреля, на участке трассы М-2 «Крым» в Орловской области столкнулись «Лада Приора» и большегруз. Водитель и пассажир отечественной легковушки госпитализированы.

Авария случилась в начале первого часа дня, на 305 километре. 60-летний водитель за рулем «Приоры» выезжал с второстепенной дороги и не пропустил фуру «Мерседес», которая имела преимущество в движении. Произошло столкновение.

- В результате ДТП водитель «ВАЗа» и 31-летняя женщина-пассажир получили травмы, госпитализированы, - сообщили «Комсомолке» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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