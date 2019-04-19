Как будут ходить дачные автобусы в Орловской области

СЕГОДНЯ 11:28 2019-04-19T11:30:53+03:00

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В Орловской области с 20 апреля 2019 года начнут курсировать автобусы по дачным маршрутам. «КП» публикует полное расписание движения, а также стоимость проезда.

Курсировать дачные автобусы будут, по плану, до 27 октября. Что касается льготного проезда, то в пресс-службе Правительства Орловской области пояснили, что льготами на проезд по всем дачным маршрутам пользуются отдельные категории граждан, реализующие свое право на приобретение единого социального билета. Действие единого социального проездного билета распространяется на все сезонные дачные маршруты.

- В городе Орле дополнительно к ЕСПБ действуют дачный и пенсионный (для пенсионеров по старости города Орла) проездные билеты на муниципальные сезонные маршруты. По проездным города Орла нельзя осуществлять поездки на межмуниципальных дачных маршрутах, - добавили в облправительстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU