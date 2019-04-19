Орловские спасатели обезвредили боеприпасы времен ВОВ
Спецгруппа выезжала в Кромской и Малоархангельский районы области
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
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В Орловской области спасатели продолжают уничтожать опасные находки – снаряды времен Великой Отечественной войны. Так, накануне спецгруппа выезжала вы Кромской и Малоархангельский районы региона.
Утром четверга, 18 апреля, спасатели выезжали в деревню Кутафино, что под Кромами. Здесь они где изъяли и обезвредили два снаряда калибра 76 мм и одну минометную калибра 82 мм.
- В деревне Протасово Малоархангельского района был обезврежен снаряд калибра 82 мм, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU