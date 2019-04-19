Орловская музыкальная школа №3 отмечает полувековой юбилей

СЕГОДНЯ 10:55 2019-04-19T10:55:55+03:00

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Орловская музыкальная школа №3 им. Прокофьева отметит 50-летний юбилей. В честь праздничной даты состоится концерт.

Имя выдающегося композитора Сергея Сергеевича Прокофьева было присвоено школе в 1991 году, в канун 100-летия со дня его рождения. За 50 лет своего существования школа дала начальное музыкальное образование более 1 600 детей.

На день рождения школы приглашают всех желающих. Концерт пройдет сегодня, 19 апреля, в 17.30 в КДЦ «Металлург».

ИСТОЧНИК KP.RU