Дом №68 на набережной Дубровинского в Орле готовят к сносу
О подготовительных работах рассказали в городской администрации
Карточный домикФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле к демонтажу готовят «карточный домик» на набережной Дубровинского. Тему подготовки к сносу обсудили на рабочей планерке в мэрии.
Глава горадминистрации дал поручение профильным специалистам посчитать, во сколько обойдется работа по сносу дома №68, а также подготовить всю необходимую проектно-сметную документацию в краткие сроки.
- Управлению по безопасности дано поручение исключить доступ посторонних лиц путем замены ограждающей сетки, - рассказали «КП» в пресс-службе администрации Орла.
Мы следим за ситуацией.
ИСТОЧНИК KP.RU
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