2019-04-19T10:07:49+03:00
Общество

Дом №68 на набережной Дубровинского в Орле готовят к сносу

О подготовительных работах рассказали в городской администрации
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Карточный домикКарточный домикФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

В Орле к демонтажу готовят «карточный домик» на набережной Дубровинского. Тему подготовки к сносу обсудили на рабочей планерке в мэрии.

Глава горадминистрации дал поручение профильным специалистам посчитать, во сколько обойдется работа по сносу дома №68, а также подготовить всю необходимую проектно-сметную документацию в краткие сроки.

- Управлению по безопасности дано поручение исключить доступ посторонних лиц путем замены ограждающей сетки, - рассказали «КП» в пресс-службе администрации Орла.

Мы следим за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Городская среда в Орле»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24