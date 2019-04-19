2019-04-19T11:38:44+03:00
Происшествия

В Орле фура сбила юную велосипедистку

Девочка в реанимации
Ольга СУПОНЕВА
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Фото с места происшествия: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской областиФото с места происшествия: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
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В Орле вечером четверга, 18 апреля, фура сбила девочку-велосипедистку. Происшествие случилось на улице Московской.

В девятом часу вечера 51-летний водитель ехал за рулем большегруза "МАН" по Московской улице со стороны улицы Революции, в направлении Степана Разина. Он стал поворачивать на Степана Разина (направо, на перекрестке). В этот момент на проезжую часть выехала велосипедистка.

- В районе дома №17 произошел наезд на велосипедистку, девушку 2004 года рождения, которая двигалась справа в попутном направлении по тротуару и выехала на пешеходный переход не спешившись. Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Девочка в реанимации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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