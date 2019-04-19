«Вахта памяти» стартовала в Орле

СЕГОДНЯ 09:07 2019-04-19T09:07:59+03:00

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В Орле стартовал региональный этап «Вахты памяти». Открытие его состоялось накануне, 18 апреля.

В честь старта вахты в городе прошел митинг. Его участники почтили память погибших солдат минутой молчания, к стеле «Орел-город воинской славы» возложили цветы. Так стартовал новый поисковый сезон.

- Около тысячи поисковиков из 23-х регионов России и Донецкой народной республики примут участие в новом поисковом сезоне. Это представители Архангельской, Белгородской, Брянской, Кемеровской, Курганской, Курской, Московской, Новгородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, Республик Коми и Дагестан, города Москвы, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

В прошлом сезоне «Вахта памяти» восстановила 59 имен павших бойцов, были подняты останки 1084 погибших.

ИСТОЧНИК KP.RU