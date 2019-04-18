2019-04-18T15:46:38+03:00
Общество

Приставы расскажут орловцам о долгах горожан

Информационная акция состоится 26 апреля
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба УФССП России по Орловской областиФото: пресс-служба УФССП России по Орловской области
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В Орле в очередной раз состоится акция «Узнай о своих долгах». О задолженностях горожан проинформируют приставы.

Мероприятие приставы регулярно проводят для тех орловцев, кто не знал или не знает о своих задолженностях и, соответственно, не смог вовремя оплатить налоги, штрафы и прочее.

- В рамках акции судебные приставы-исполнители проинформируют граждан об имеющихся у них задолженностях, расскажут, что современные технологии позволяют получить информацию о наличии финансовых обязательств и экономят время при их оплате, - рассказали о грядущей акции «Комсомолке» в пресс-службе УФССП России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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