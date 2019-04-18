2019-04-18T15:23:39+03:00
Общество

В рядах орловских кадетов прибыло

Их пополнили 25 шестиклассников
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской областиФото: пресс-служба УМВД России по Орловской области
Изменить размер текста:

В Орле шестиклассников 19-й гимназии приняли в кадеты. Клятву принесли 25 мальчишек и девчонок.

Прошло мероприятие торжественно. Удостоверения ребятам вручали почетные гости, во главе с начальником орловской полиции Юрием Савенковым.

- Гости поздравили юных кадетов со знаменательным событием. Отметили не только престижность звания кадет, но и возлагаемую на них ответственность. Став учениками такого специализированного класса ребята будут большее внимание уделять дисциплинам правовой направленности, станут активными участниками патриотических акций, - поделились с «Комсомолкой» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Орле продавцов сигарет оштрафовали на 300 тысяч
Приставы расскажут орловцам о долгах горожан
Митрополит Орловский и Болховский Тихон встретился с губернатором
«Без вас не получится»: в Орле инспекторы напоминают родителям об ответственности при перевозке детей
Вечер исторической памяти пройдет в Орле 25 апреля
Бессмертный полк пройдет по улицам Орла в День Победы
160 камер и 1300 полицейских: в Орле обсудили безопасность на майские праздники
На Орловщине поисковики организовали выставку
Орловца избили в бане и украли деньги с его карты
В Орле увеличат количество площадок для сбора мусора
На орловской дороге «КАМАЗ» протаранил легковушку
21 апреля в центре Орла перекроют движение и стоянку транспорта
Сайты с предложениями интим-услуг закрыли в Орле
Пожар на даче разбушевался под Орлом из-за поджога травы
Пассажир легковушки и несовершеннолетний пешеход пострадали в ДТП на Раздольной в Орле
В Мценском районе сгорел жилой дом
За первый квартал 2019-го в Орловской области исполнили 35 наказов избирателей
В Орле на Михалицына пьяный водитель влетел в столб
Как в Орле убирают кладбища проверил глава городской администрации
Стало известно расписание движения автобусов до орловских дач