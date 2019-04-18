В рядах орловских кадетов прибыло

СЕГОДНЯ 15:23 2019-04-18T15:23:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В Орле шестиклассников 19-й гимназии приняли в кадеты. Клятву принесли 25 мальчишек и девчонок.

Прошло мероприятие торжественно. Удостоверения ребятам вручали почетные гости, во главе с начальником орловской полиции Юрием Савенковым.

- Гости поздравили юных кадетов со знаменательным событием. Отметили не только престижность звания кадет, но и возлагаемую на них ответственность. Став учениками такого специализированного класса ребята будут большее внимание уделять дисциплинам правовой направленности, станут активными участниками патриотических акций, - поделились с «Комсомолкой» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU