2019-04-18T15:07:54+03:00
Общество

Митрополит Орловский и Болховский Тихон встретился с губернатором

Новый глава епархии прибыл в регион на прошлой неделе
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба Правительства Орловской областиФото: пресс-служба Правительства Орловской области
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Новый архиепископ Орловский и Болховский Тихон встретился с губернатором Андреем Клычковым. Глава орловской церкви познакомился с главой региона.

- Орловская область – исконно русская, православная земля, порядка 96% жителей региона – люди православные. При этом очень важно, что мы живем в мире и с другими конфессиями, − подчеркнул Губернатор. Уверен, что в Орловской области работа по укреплению православной веры, мира и согласия между людьми будет продолжена, - обратился к архиепископу Клычков.

Сам же Тихон отметил, что на него большое впечатление произвели храмы региона, их убранство.

Напомним, в регион архиепископ прибыл 13 апреля. Он сменил на посту митрополита Симона, который совсем недолго пробыл главой орловской церкви. Симон покинул регион по состоянию здоровья.

СПРАВКА «КП»

Архиепископ Тихон (в миру — Доровских Виктор Григорьевич) родился 8 апреля 1959 года в городе Воронеже в семье рабочих. Крещен в младенчестве. Учился на инженера и электрика, а в 2003 году пострижен в монашество. Затем служил священником в Южно-Сахалинске, с 2010 года возведен в сан архимандрита, тогда же стал настоятелем собора в том же Южно-Сахалинске. В 2014 году возведен в сан архиепископа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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