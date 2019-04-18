2019-04-18T14:34:19+03:00
Общество

«Без вас не получится»: в Орле инспекторы напоминают родителям об ответственности при перевозке детей

В рамках социальной акции сотрудники ГИБДД подготовили поучительные видеоролики и пообщались с семьями
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото пресс-службы УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото пресс-службы УГИБДД УМВД России по Орловской области
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Орловские сотрудники ГИБДД присоединились к социальной акции «Без вас не получится!», призванной привлечь внимание родителей к проблеме обеспечения дорожной безопасности детей. По статистике, наибольшее количество несовершеннолетних оказываются участниками ДТП по вине своих родителей.

Одним из мест для проведения акции в Орле была выбрана детская стоматологическая поликлиника. В стенах стоматологии инспекторы запустили видеоролики, в которых поднимаются вопросы нравственности и ответственности взрослого перед ребенком. После просмотра видео сотрудники ГИБДД обратились к родителям и отметили, что важно не только доносить до детей правила безопасности, но и создавать для этого все условия и учить их своим примером.

- К профилактике ДТП с участием несовершеннолетних подключились и сотрудники поликлиники, которые попросили взрослых соблюдать правила дорожного движения и не искать оправданий, из-за которых детей перевозят без автокресел или не пристегивают ремень безопасности, - сообщили «КП» в пресс-службе орловской Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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