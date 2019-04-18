2019-04-18T14:19:25+03:00
Общество

Вечер исторической памяти пройдет в Орле 25 апреля

Мероприятие состоится в «Бунинке» в честь годовщины присвоения Орлу звания «Город воинской славы»
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: Вячеслав КоваленкоФото: Вячеслав Коваленко
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Вечер исторической памяти пройдет в Орле 25 апреля. Мероприятие состоится в библиотеке имени Бунина в честь 12-ой годовщины присвоения Орлу почетного звания «Город воинской славы».

- Вниманию гостей будет представлена героическая история города в яркой презентации. Ожидается выступления ветеранов Великой Отечественной войны и чеченской кампании, представителей поисковых отрядов, - сообщили «КП» организаторы.

Завершат вечер тематические концертные номера. Их исполнят студенты Орловского колледжа культуры.

Начало мероприятия в 12:30.

Адрес: улица Максима Горького, 43.

ИСТОЧНИК KP.RU

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