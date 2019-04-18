2019-04-18T13:52:31+03:00
Общество

160 камер и 1300 полицейских: в Орле обсудили безопасность на майские праздники

Состоялось заседание антитеррористической комиссии и Оперативного штаба
Ольга СУПОНЕВА
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Центральной темой стала безопасность орловцев в грядущие майские праздникиЦентральной темой стала безопасность орловцев в грядущие майские праздникиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Сегодня, 19 апреля, в Орле состоялось заседание антитеррористической комиссии и Оперативного штаба. Центральной темой стала безопасность орловцев в грядущие майские праздники.

Стало известно, что обеспечением спокойствия жителей займется больше тысячи сотрудников органов внутренних дел, будет работать 160 камер видеонаблюдения.

- В ходе подготовки к проведению массовых праздничных мероприятий, посвященных Празднику весны и труда, 74-й годовщине Великой Победы, а также окончанию учебного года, особое внимание необходимо уделить профилактической работе с представителями этнических общин, лидерами общественных организаций, молодежных неформальных объединений. Необходимо продолжить «мониторить» обстановку с целью выявления потенциальных угроз, - отметил на заседании глава региона Андрей Клычков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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