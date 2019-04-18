СЕГОДНЯ 12:54 2019-04-18T12:54:06+03:00

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На Орловщине поисковики организовали выставку в Покровском районе в рамках третьей районной патриотической конференции. Экспозицию подготовилибойцы поисковых отрядов «Факел», «Казачий», «Десантник», «Безымянный солдат». Все они входят в молодежное поисковое объединение «Огненная дуга».

Главное место на выставке отвели 16-й стрелковой Литовской Клайпедской Краснознаменной дивизии. Она принимала участие в боях за деревни и села Столбецкого сельского поселения. В 2018 году на этом месте летом проводились масштабные работы, после чего поднятые останки солдат перезахоронили в братском захоронении села Алексеевка.

- Поисковики сделали много фотографий с мест раскопок, окрестностей, церемонии перезахоронения и разместили их на баннерах и плакатах, представленных на выставке. Кроме того, посетители могли увидеть личные вещи бойцов и командиров Красной армии, газеты военного времени, фрагменты документов, карты раскопок, брошюры и многое другое, - сообщили «КП» в пресс-службе облправительства.

ИСТОЧНИК KP.RU