Орловца избили в бане и украли деньги с его карты

СЕГОДНЯ 12:43 2019-04-18T12:45:15+03:00

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Для 44-летнего жителя города Болхова Орловской области поход в баню с приятелями закончился плачевно. Он не только оказался избитым, но и «попарился» на 58 тысяч – именно такую сумму украли с его банковской карты.

Досуг в парилке компания коротала со спиртным. Как это нередко бывает, алкоголь спровоцировал конфликт, а тот закончился дракой. После нее мужчина поспешно ретировался, однако забыл свой мобильник. Этим и воспользовался другой любитель бани - 32-летний мужчина.

Приметив бесхозный телефон, он вошел в приложение «мобильный банк» и перевел себе на карту 58 тысяч рублей. Избитому и обворованному горе-банщику ничего не оставалось, как идти в полицию. Полицейским удалось установить обстоятельства произошедшего.

- В отношении мужчины по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ сотрудниками следственного отдела возбуждено уголовное дело. Платежное средство изъято. Подозреваемый задержан, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU