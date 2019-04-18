СЕГОДНЯ 12:30 2019-04-18T12:30:04+03:00

В ближайшие время их должно стать больше на 21

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В Орле увеличат количество площадок для сбора мусора. Имеющихся сейчас не хватает и в ближайшее время их станет больше на 21.

Мусорную проблему в очередной раз обсудили на традиционном объезде города сити-менеджером Александром Муромским. На забитую отходами площадку пожаловались жители самого центра города: мусор перенакапливается во дворе дома №3 по бульвару Победы. При этом, по словам самих жильцов, вывозят его регулярно, однако все равно контейнеры быстро заполняются.

- Нынешнее финансирование ведомственной целевой программы «Экология» позволяет оборудовать 21 площадку. Сейчас управление коммунальным хозяйством (УКХ) завершает работы по осмечиванию, затем будут объявлены торги на определение подрядной организации. Однако потребность в местах сбора ТКО несколько больше, поэтому при дополнительном финансировании около 1,8 млн рублей появится возможность оборудовать более 50 площадок, - рассказали «КП» в пресс-службе администрации Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU