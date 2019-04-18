На орловской дороге «КАМАЗ» протаранил легковушку

СЕГОДНЯ 12:21 2019-04-18T12:21:34+03:00

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На трассе в Орловской области грузовик с прицепом «догнал» легковушку. Водитель второй получил травмы.

Авария случилась на автодороге «Глазуновка-Малоархангельск-Колпна-Долгое» в среду, 17 апреля. Здесь около шести часов вечера водитель «КАМАЗа» с прицепом не выбрал безопасной дистанции до идущего впереди авто. Машина врезалась в легковушку «Лифан».

- С места ДТП водитель автомобиля «Лифан» доставлен в Колпнянскую ЦРБ, после оказания помощи отпущен на амбулаторное лечение, - рассказали «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU