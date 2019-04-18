2019-04-18T12:15:47+03:00
Общество

21 апреля в центре Орла перекроют движение и стоянку транспорта

Временные ограничения связаны с проведением конкурса «Автоледи-2019»
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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21 апреля в центре Орла перекроют движение и стоянку транспорта21 апреля в центре Орла перекроют движение и стоянку транспортаФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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21 апреля в центре Орла перекроют движение и стоянку транспорта. Временные ограничения связаны с проведением открытого автомобильного конкурса «Автоледи-2019».

Так, по улице Салтыкова-Щедрина от дома № 31 до дома № 35 с полуночи и до 14 часов будет запрещена стоянка автомобилей. Также по улице Салтыкова-Щедрина от пересечения с улицей Ленина до дома № 33 с 8:30 до 14:30 движение временно ограничат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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