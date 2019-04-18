21 апреля в центре Орла перекроют движение и стоянку транспорта
Временные ограничения связаны с проведением конкурса «Автоледи-2019»
21 апреля в центре Орла перекроют движение и стоянку транспортаФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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21 апреля в центре Орла перекроют движение и стоянку транспорта. Временные ограничения связаны с проведением открытого автомобильного конкурса «Автоледи-2019».
Так, по улице Салтыкова-Щедрина от дома № 31 до дома № 35 с полуночи и до 14 часов будет запрещена стоянка автомобилей. Также по улице Салтыкова-Щедрина от пересечения с улицей Ленина до дома № 33 с 8:30 до 14:30 движение временно ограничат.
ИСТОЧНИК KP.RU