Сайты с предложениями интим-услуг закрыли в Орле
В Орле, по настоянию Прокуратуры, закрыли сайты рекламировавшие и предлагавшие интим-услуги. Специалисты надзорного ведомства сочли эти интернет-ресурсы опасными для детей и подростков.
- В ходе мониторинга интернет пространства выявлены ресурсы, содержащие на своих страницах информацию о предоставлении неограниченному по возрасту кругу лиц за денежное вознаграждение услуг сексуального характера. В нарушение законодательства доступ к таким сайтам носил свободный характер, срок пользования и возможность копирования информации не ограничены, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.
Об опасных сайтах был подан иск в суд, и тот его удовлетвоворил. Информация, содержащаяся на указанных ресурсах, признана запрещенной в нашей стране.
ИСТОЧНИК KP.RU