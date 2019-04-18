2019-04-18T12:14:24+03:00
Общество

Сайты с предложениями интим-услуг закрыли в Орле

Опасными для детей и подростков интернет-ресурсы сочла Прокуратура
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Орле, по настоянию Прокуратуры, закрыли сайты рекламировавшие и предлагавшие интим-услуги. Специалисты надзорного ведомства сочли эти интернет-ресурсы опасными для детей и подростков.

- В ходе мониторинга интернет пространства выявлены ресурсы, содержащие на своих страницах информацию о предоставлении неограниченному по возрасту кругу лиц за денежное вознаграждение услуг сексуального характера. В нарушение законодательства доступ к таким сайтам носил свободный характер, срок пользования и возможность копирования информации не ограничены, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

Об опасных сайтах был подан иск в суд, и тот его удовлетвоворил. Информация, содержащаяся на указанных ресурсах, признана запрещенной в нашей стране.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Орле продавцов сигарет оштрафовали на 300 тысяч
Приставы расскажут орловцам о долгах горожан
В рядах орловских кадетов прибыло
Митрополит Орловский и Болховский Тихон встретился с губернатором
«Без вас не получится»: в Орле инспекторы напоминают родителям об ответственности при перевозке детей
Вечер исторической памяти пройдет в Орле 25 апреля
Бессмертный полк пройдет по улицам Орла в День Победы
160 камер и 1300 полицейских: в Орле обсудили безопасность на майские праздники
На Орловщине поисковики организовали выставку
Орловца избили в бане и украли деньги с его карты
В Орле увеличат количество площадок для сбора мусора
На орловской дороге «КАМАЗ» протаранил легковушку
21 апреля в центре Орла перекроют движение и стоянку транспорта
Пожар на даче разбушевался под Орлом из-за поджога травы
Пассажир легковушки и несовершеннолетний пешеход пострадали в ДТП на Раздольной в Орле
В Мценском районе сгорел жилой дом
За первый квартал 2019-го в Орловской области исполнили 35 наказов избирателей
В Орле на Михалицына пьяный водитель влетел в столб
Как в Орле убирают кладбища проверил глава городской администрации
Стало известно расписание движения автобусов до орловских дач