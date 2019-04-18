Сайты с предложениями интим-услуг закрыли в Орле

СЕГОДНЯ 12:14 2019-04-18T12:14:24+03:00

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В Орле, по настоянию Прокуратуры, закрыли сайты рекламировавшие и предлагавшие интим-услуги. Специалисты надзорного ведомства сочли эти интернет-ресурсы опасными для детей и подростков.

- В ходе мониторинга интернет пространства выявлены ресурсы, содержащие на своих страницах информацию о предоставлении неограниченному по возрасту кругу лиц за денежное вознаграждение услуг сексуального характера. В нарушение законодательства доступ к таким сайтам носил свободный характер, срок пользования и возможность копирования информации не ограничены, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

Об опасных сайтах был подан иск в суд, и тот его удовлетвоворил. Информация, содержащаяся на указанных ресурсах, признана запрещенной в нашей стране.

ИСТОЧНИК KP.RU