2019-04-18T11:54:33+03:00
Происшествия

Пожар на даче разбушевался под Орлом из-за поджога травы

К счастью, в ЧП обошлось без пострадавших
Ольга СУПОНЕВА
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В Орловской области из-за поджога сухой травы пламя добралось до дачного поселка. Огонь уничтожил хозяйственную постройку на одном из участков.

Все случилось в садоводческом-некоммерческом товариществе «Буревестник». В начале второго часа дня пожарным сигнализировали о разбушевавшемся пламени очевидцы. Огнеборцы прибыли на место.

- В результате пожара хозпостройка выгорела изнутри на площади 40 квадратных метров. Размер ущерба устанавливается, пострадавших нет, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

За сутки выезжать на тушение горящего сухостоя орловским спасателям пришлось несколько десятков раз. В МЧС напоминают: за пал сухой травы предусмотрен штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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