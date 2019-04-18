Пожар на даче разбушевался под Орлом из-за поджога травы
В Орловской области из-за поджога сухой травы пламя добралось до дачного поселка. Огонь уничтожил хозяйственную постройку на одном из участков.
Все случилось в садоводческом-некоммерческом товариществе «Буревестник». В начале второго часа дня пожарным сигнализировали о разбушевавшемся пламени очевидцы. Огнеборцы прибыли на место.
- В результате пожара хозпостройка выгорела изнутри на площади 40 квадратных метров. Размер ущерба устанавливается, пострадавших нет, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
За сутки выезжать на тушение горящего сухостоя орловским спасателям пришлось несколько десятков раз. В МЧС напоминают: за пал сухой травы предусмотрен штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU