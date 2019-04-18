2019-04-18T11:53:51+03:00
Происшествия

Пассажир легковушки и несовершеннолетний пешеход пострадали в ДТП на Раздольной в Орле

Грузовик протаранил иномарку, а та влетела в дорожный знак и сбила юношу
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области
Изменить размер текста:

В Орле с ДТП с грузовиком и легковушкой пострадал несовершеннолетний пешеход. На Раздольной улице грузовой автомобиль протаранил легковую иномарку, та врезалась в дорожный знак и сбила юношу.

Авария случилась накануне, 17 апреля, около четырех часов дня. Водитель на «Фотоне» ехал со стороны улицы Кузнецова в сторону Бурова.

- На регулируемом перекрестке улиц Раздольной и Бурова при повороте налево по зеленому сигналу светофора, в нарушение п. 13.4 ПДД РФ, водитель не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем «Мазда», который следовал во встречном направлении по Раздольной, - рассказали «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

В итоге травмы получили пешеход и женщина-пассажир «Мазды». Обоих осмотрели врачи, оказали помощь и отпустили.

За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 19 ДТП, из них 4 ДТП с пострадавшими, в результате которых 6 человек получили телесные повреждения, погибших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ДТП в Орле и Орловской области 2019»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Орле продавцов сигарет оштрафовали на 300 тысяч
Приставы расскажут орловцам о долгах горожан
В рядах орловских кадетов прибыло
Митрополит Орловский и Болховский Тихон встретился с губернатором
«Без вас не получится»: в Орле инспекторы напоминают родителям об ответственности при перевозке детей
Вечер исторической памяти пройдет в Орле 25 апреля
Бессмертный полк пройдет по улицам Орла в День Победы
160 камер и 1300 полицейских: в Орле обсудили безопасность на майские праздники
На Орловщине поисковики организовали выставку
Орловца избили в бане и украли деньги с его карты
В Орле увеличат количество площадок для сбора мусора
На орловской дороге «КАМАЗ» протаранил легковушку
21 апреля в центре Орла перекроют движение и стоянку транспорта
Сайты с предложениями интим-услуг закрыли в Орле
Пожар на даче разбушевался под Орлом из-за поджога травы
В Мценском районе сгорел жилой дом
За первый квартал 2019-го в Орловской области исполнили 35 наказов избирателей
В Орле на Михалицына пьяный водитель влетел в столб
Как в Орле убирают кладбища проверил глава городской администрации
Стало известно расписание движения автобусов до орловских дач