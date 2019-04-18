Пассажир легковушки и несовершеннолетний пешеход пострадали в ДТП на Раздольной в Орле
В Орле с ДТП с грузовиком и легковушкой пострадал несовершеннолетний пешеход. На Раздольной улице грузовой автомобиль протаранил легковую иномарку, та врезалась в дорожный знак и сбила юношу.
Авария случилась накануне, 17 апреля, около четырех часов дня. Водитель на «Фотоне» ехал со стороны улицы Кузнецова в сторону Бурова.
- На регулируемом перекрестке улиц Раздольной и Бурова при повороте налево по зеленому сигналу светофора, в нарушение п. 13.4 ПДД РФ, водитель не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем «Мазда», который следовал во встречном направлении по Раздольной, - рассказали «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
В итоге травмы получили пешеход и женщина-пассажир «Мазды». Обоих осмотрели врачи, оказали помощь и отпустили.
За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 19 ДТП, из них 4 ДТП с пострадавшими, в результате которых 6 человек получили телесные повреждения, погибших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU
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