В Мценском районе сгорел жилой дом
ЧП случилось в деревне Кислино
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Накануне, 17 апреля, орловские огнеборцы тушили пожар в Мценском районе. Пламя охватило жилой дом в деревне Кислино.
Сообщение о возгорание спасателям поступилось около двух дня. Как оказалось, полыхает жилое строение.
- В результате пожара дом выгорела изнутри на площади 48 квадратных метров, кровля сгорела и обрушилась. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
К счастью, обошлось без пострадавших.
ИСТОЧНИК KP.RU