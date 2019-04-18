В Мценском районе сгорел жилой дом

СЕГОДНЯ 11:34 2019-04-18T11:34:50+03:00

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Накануне, 17 апреля, орловские огнеборцы тушили пожар в Мценском районе. Пламя охватило жилой дом в деревне Кислино.

Сообщение о возгорание спасателям поступилось около двух дня. Как оказалось, полыхает жилое строение.

- В результате пожара дом выгорела изнутри на площади 48 квадратных метров, кровля сгорела и обрушилась. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

К счастью, обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU