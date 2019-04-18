За первый квартал 2019-го в Орловской области исполнили 35 наказов избирателей

СЕГОДНЯ 11:32 2019-04-18T11:32:23+03:00

До 1 июня депутаты направят новые предложения для перечня наказов на следующий год

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Заседание комитета по бюджету, налогам и финансам состоялось в Орле 17 апреля. Чиновники отчитались об исполнении наказов избирателей за первый квартал 2019 года.

По его словам начальника отдела административно-правовой работы Департамента по проектам развития территорий Орловской области Андрея Калифулова, из 65 миллионов рублей, предусмотренных на реализацию Сводного перечня наказов избирателей в 2019 году, профинансировано и израсходовано 2 миллиона 798 тысяч рублей. Это составило 4,3 % от общего плана.

Чиновники подчеркнули, в количестве реализованных наказов избирателей наблюдается положительная динамика. В 2017 году за первый квартал было выполнено 3 наказа, в 2018 году – 4, в 2019 – уже 35. До 1 июня депутаты направят новые предложения для перечня наказов на следующий год.

ИСТОЧНИК KP.RU