В Орле на Михалицына пьяный водитель влетел в столб

СЕГОДНЯ 11:24 2019-04-18T11:24:18+03:00

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В Орле на улице Михалицына пьяный водитель влетел в столб. ДТП произошло в среду днем, 17 апреля. Автомобилист на « КИА» следовал со стороны улицы Раздольной в направлении Московского шоссе и в районе дома № 73 нарушил правила ПДД, не учел особенности своего транспортного средства и въехал в световую опору.

- В результате ДТП водитель иномарки получил травмы и был госпитализирован в нейрохирургию, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 19 ДТП, в результате которых 6 человек получили травмы. Погибших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU