2019-04-18T11:14:08+03:00
Общество

Как в Орле убирают кладбища проверил глава городской администрации

Александр Муромский поручил своевременно вывозить мусор в преддверии праздника Пасхи
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото пресс-службы мэрииФото пресс-службы мэрии
Изменить размер текста:

Как в Орле убирают кладбища проверил глава городской администрации во время объезда 17 апреля. Первым Александр Муромский посетил Троицкое кладбище, где перенакапливается мусор и не соблюдаются графики его вывоза.

Сити-менеджер поручил УК «Зеленая роща» обеспечить необходимое количество рейсов для своевременного вывоза ТКО в преддверии праздника Пасхи. По словам главы администрации Орла, именно в это время люди убирают могилы, и накопление мусора происходит более интенсивно.

Следующим пунктом объезда стало Наугорское кладбище. Александр Муромский напомнил, что была поставлена убрать здесь мусор после зимы. По словам Дмитрия Фролова, ИО начальника УКХ, эта работа началась с 13 апреля. Были установлены 6 бункеров. Уже вывезли 98 кубометров мусора. До конца недели планируется увезти еще до 200 кубометров.

- Убирать нужно не только аллеи: зачастую по кустам, окраинам, в лесополосе мы тоже наблюдаем мусор. Нужно все вычистить и поддерживать в дальнейшем в надлежащем состоянии, - подчеркнул сити-менеджер.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Орле продавцов сигарет оштрафовали на 300 тысяч
Приставы расскажут орловцам о долгах горожан
В рядах орловских кадетов прибыло
Митрополит Орловский и Болховский Тихон встретился с губернатором
«Без вас не получится»: в Орле инспекторы напоминают родителям об ответственности при перевозке детей
Вечер исторической памяти пройдет в Орле 25 апреля
Бессмертный полк пройдет по улицам Орла в День Победы
160 камер и 1300 полицейских: в Орле обсудили безопасность на майские праздники
На Орловщине поисковики организовали выставку
Орловца избили в бане и украли деньги с его карты
В Орле увеличат количество площадок для сбора мусора
На орловской дороге «КАМАЗ» протаранил легковушку
21 апреля в центре Орла перекроют движение и стоянку транспорта
Сайты с предложениями интим-услуг закрыли в Орле
Пожар на даче разбушевался под Орлом из-за поджога травы
Пассажир легковушки и несовершеннолетний пешеход пострадали в ДТП на Раздольной в Орле
В Мценском районе сгорел жилой дом
За первый квартал 2019-го в Орловской области исполнили 35 наказов избирателей
В Орле на Михалицына пьяный водитель влетел в столб
Стало известно расписание движения автобусов до орловских дач