СЕГОДНЯ 11:14 2019-04-18T11:14:08+03:00

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Как в Орле убирают кладбища проверил глава городской администрации во время объезда 17 апреля. Первым Александр Муромский посетил Троицкое кладбище, где перенакапливается мусор и не соблюдаются графики его вывоза.

Сити-менеджер поручил УК «Зеленая роща» обеспечить необходимое количество рейсов для своевременного вывоза ТКО в преддверии праздника Пасхи. По словам главы администрации Орла, именно в это время люди убирают могилы, и накопление мусора происходит более интенсивно.

Следующим пунктом объезда стало Наугорское кладбище. Александр Муромский напомнил, что была поставлена убрать здесь мусор после зимы. По словам Дмитрия Фролова, ИО начальника УКХ, эта работа началась с 13 апреля. Были установлены 6 бункеров. Уже вывезли 98 кубометров мусора. До конца недели планируется увезти еще до 200 кубометров.

- Убирать нужно не только аллеи: зачастую по кустам, окраинам, в лесополосе мы тоже наблюдаем мусор. Нужно все вычистить и поддерживать в дальнейшем в надлежащем состоянии, - подчеркнул сити-менеджер.

ИСТОЧНИК KP.RU