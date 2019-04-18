Стало известно расписание движения автобусов до орловских дач

СЕГОДНЯ 11:12 2019-04-18T11:16:46+03:00

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В Орле уже с субботы, 20 апреля, начнут ходить автобусы до близлежащих дач. Городская администрация опубликовала расписание рейсов, которые будет курировать – это автобусы №55, 61 и 65.

По маршруту №55 ежедневно будет курсировать один автобус вместимостью не менее 35 мест. На маршруты №61 и №65 в рабочие дни планируется выпускать один автобус вместимостью не менее 35 мест, в выходные и праздничные дни — один автобус вместимостью не менее 60 мест или два автобуса вместимостью не менее 35 мест, - рассказали "КП" в пресс-службе администрации Орла.

Отметим, что стоимость проезда в дачных автобусах составит 20 рублей при оплате наличными и 17 рублей при оплате безналом. Также будет действовать и единый социальный проездной для льготников. Графики движения:

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ИСТОЧНИК KP.RU