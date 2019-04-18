2019-04-18T11:01:03+03:00
Общество

Под Орлом «Вольво» протаранил ограждение и врезался в «ВАЗ»

Водителю отечественной легковушки потребовалась помощь медиков
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
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ДТП под Орлом с участием двух легковушек произошло в среду днем, 17 апреля. Водитель автомобиля «Вольво» следовал по трассе М-2 «Крым» со стороны Москвы и в районе 373 километра врезался в металлическое ограждение. После иномарка столкнулась со встречным «ВАЗ-2115».

- В результате ДТП водитель отечественной легковушки получил травмы. На машине скорой помощи его доставили в ООКБ. Сейчас мужчина госпитализирован в отделение травматологии. После аварии вечером из больницы имени Семашко поступила информация о том, что за медицинской помощью обращался водитель «Вольво». После осмотра мужчину отпустили, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 19 ДТП, в результате которых 6 человек получили травмы. Погибших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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